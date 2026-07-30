Salernitana, Cicerelli aspetta il Catania. E un pallino di Faggiano si libera Il numero dieci a confronto con il club etneo. Anche il Pescara sogna il colpaccio

Ci sono gli occhi di due gironi su tre di serie C sul futuro di Emmanuele Cicerelli. Il Catania scioglie le riserve sul futuro del suo numero dieci. Il nuovo corso tecnico di Longo sembra prediligere le qualità di Bruzzaniti, con l’ex Salernitana che potrebbe così essere ceduto in caso di offerta considerata convincente. La Salernitana non molla l’idea, resta sintonizzata, pur consapevole anche di un’operazione economicamente importante. Sulle tracce dell’esterno offensivo c’è anche il Pescara. Per Buscè è una priorità, in quella zona di campo da condividere con Andrea Ferraris, altro pallino di Cosmi e Faggiano. Per l’ex numero 20 c’è una proposta di rinnovo triennale sul tavolo. La Salernitana non molla l’idea di un affondo in caso di semaforo rosso.

Luperini si svincola

Intanto, da Catania arriva l’addio a Gregorio Luperini. La società etnea ha raggiunto con il centrocampista un accordo per la risoluzione consensuale del contratto. Il giocatore, infatti, aveva ancora due anni di contratto a 190 mila euro netti a stagione più bonus e costi di procura. Nelle scorse settimane, Luperini era stata una delle soluzioni immaginate in caso di scambio con Gyabuaa. Ora può trasferirsi a zero. La Salernitana lo monitora.