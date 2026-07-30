Salernitana, porte girevoli in difesa: Zoia e Heinz attendono I due stopper sono pronti a diventare granata ma servono prima due cessoni

Prima le uscite, poi gli arrivi. Il mantra è chiaro. La Salernitana fa i conti con le richieste di Serse Cosmi, che spera a gran voce di poter vedere la sua rosa completarsi già a stretto giro. Messaggio incamerato dal direttore sportivo Daniele Faggiano, pronto a chiudere due colpi in difesa, prima di un nuovo giro di valutazioni. Le attenzioni sono rivolte ai braccetti, con Anastasio al momento unico sicuro di una maglia da titolare e con l’assenza di Cabianca che si fa sentire.

Zoia e Heinz sull’uscio

La Salernitana ha individuato un vice-Anastasio in Riccardo Zoia, bloccato dalla Vis Pesaro e pronto a raggiungere i granata. Sull’altra fetta di campo invece in pole position c’è Jonas Heinz. Il lungo lavoro di corteggiamento per l’ex Casertana è stato vincente. Accordo ad un passo, con Carrarese e Catanzaro al momento alle spalle. Ma serve chiudere in tempi brevi per evitare sorprese.

Chi esce?

La Salernitana però ha un equilibrio economico da rispettare e il desiderio di non affollare uno spogliatoio a caccia di gerarchie. Arena può salutare per far posto a Zoia. Il Lecco ha scavalcato tutti ed è vicino all’ex Arezzo. Per Berra invece sirene dal Treviso, mentre non esplode la proposta avanzata a Ravenna, Reggiana e Spezia di avvicinarsi all’ex Crotone.