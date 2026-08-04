Sfonda il muro di un cantiere per rubare nel negozio: arrestato Il ladro è stato trovato in possesso di 7mila euro di refurtiva

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno arrestato un 43enne del luogo, con l'accusa di furto aggravato. Il fatto risale alla mattinata del 2 agosto scorso.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia giudiziaria, l'uomo si sarebbe prima impossessato di alcuni utensili presenti all'interno di un cantiere edile. Successivamente avrebbe utilizzato tali attrezzi per praticare un foro nel muro e introdursi all'interno di un'attività commerciale confinante con l'area del cantiere.

I militari, allertati da una chiamata pervenuta al numero unico di emergenza 112, sono intervenuti sul posto e hanno sorpreso l'indagato mentre tentava di nascondersi nel cantiere. Nella sua disponibilità è stata rinvenuta la refurtiva, per un valore stimato di circa 7.000 euro.

L'uomo è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato.