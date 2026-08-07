E' morto il pedone di 94 anni investito da un'auto, indaga la procura L'uomo era stato investito lo scorso 20 giugno mentre attraversava: alla guida un giovane

È morto dopo settimane di ricovero Giuseppe Pizzo, 94 anni, il pedone investito il 20 giugno scorso nel centro di Montano Antilia, in provincia di Salerno.

Secondo una prima ricostruzione, il 94enne stava attraversando la carreggiata quando è stato investito da un'autovettura condotta da un giovane del posto. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento.

Dopo l'investimento, l'anziano era stato portato all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove era stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. In seguito era stato trasferito in una Rsa. Le sue condizioni si sono aggravate nei giorni successivi, fino al decesso avvenuto oggi.

La Procura di Vallo della Lucania ha disposto l'autopsia per accertare l'eventuale nesso di causalità tra le lesioni riportate nell'incidente e il decesso. L'esame autoptico, disposto dal sostituto procuratore Antonio Pizzi, è stato eseguito dal medico legale Adamo Maiese. I risultati saranno acquisiti agli atti dell'inchiesta.

Gli accertamenti medico-legali dovranno stabilire se la morte sia conseguenza delle lesioni riportate nell'investimento. L'esito dell'autopsia sarà valutato dalla Procura nell'ambito dell'indagine per l'accertamento di eventuali responsabilità.