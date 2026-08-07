Salernitana, sempre più vicini D’Ursi e Ciotti: le ultime La punta e l'esterno obiettivi concreti del ds Faggiano

Due acquisti per completare due reparti. La Salernitana stringe per due rinforzi. Per l’attacco si aspetta solo il via libera per Eugenio D’Ursi. L’accordo fra Salernitana e Sorrento è stato già trovato da giorni: il club granata verserà una cifra che si aggira sui 100mila euro nelle casse dei rossoneri. Nelle ultime ore, Perugia e Spezia avevano bussato alla porta del Sorrento ma il calciatore ha dato priorità ai granata, bramoso di mettersi alla prova con una maglia prestigiosa come quella granata, al culmine di una stagione andata in archivio lo scorso maggio con i crisi del trascinatore con ben 15 gol realizzati e fondamentali per il discorso salvezza.

Stretta per Ciotti

Un altro rinforzo potrebbe arrivare sulle corsie. Nuovi contatti fra Salernitana e il Cosenza per Pietro Ciotti. Il laterale 27enne, originario di Nocera Inferiore, ha aperto al suo trasferimento in granata dopo un buon precampionto con i silani, con tanto di gol nella sfida con la Vibonese di ieri. Dopo l'addio di Quirini, la Salernitana spinge per sistemare anche il nodo laterali, con una batteria di esterni intercambiabili.