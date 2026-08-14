Battipaglia, già sottoposto ai domiciliari: 35enne trovato in possesso di crack

Nella giornata di ieri, giovedì 13 agosto, la Polizia di Stato, con personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, ha proceduto all'arresto di un 35enne, già sottoposto a detenzione domiciliare per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.
Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, l'indagato, alla vista degli agenti, si sarebbe dato alla fuga e nell'allontanarsi si liberava di un involucro in tessuto che, immediatamente recuperato, risultava contenere 16 dosi di crack, per un peso complessivo di circa 4 grammi. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito, di rinvenire materiale destinato al confezionamento della sostanza stupefacente.