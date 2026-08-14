Salernitana, il Loco Ferrari saluta: è ad un passo dal Casarano Affare lampo, l'italo-argentino dice addio. Faggiano può chiudere per D'ursi

Esclusione e cessione. Nessun mal di pancia. L’indisponibilità di Franco Ferrari per Salernitana-Scafatese affonda le radici in un mercato che all’improvviso regala una nuova destinazione. Dall’interesse alla trattativa. Tutto in pochissimo tempo. E allora ecco che per il Loco Ferrari c'è da imboccare la destinazione Casarano. Accordo in dirittura, il club rossazzurro è vicino all’intesa con i granata per l’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante classe 1995. Ferrari non è mai stato così ad un passo dall’addio alla Bersagliera. Nella scorsa stagione con la Salernitana ha totalizzato 32 presenze e 7 gol nella stagione regolare di Serie C, ai quali si aggiungono 6 presenze e una rete nei playoff.

Una cessione pesante ma che favorirebbe l’arrivo di Eugenio D’Ursi. La Salernitana verserà una cifra che si aggira sui 100mila euro nelle casse del Sorrento disposti a cedere il proprio bomber dopo aver sondato la volontà del calciatore, bramoso di mettersi alla prova con una maglia prestigiosa come quella granata.