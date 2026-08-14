Salerno, task force dei carabinieri per Ferragosto: in campo 180 pattuglie Piano straordinario per garantire maggiore sicurezza ai cittadini

In linea con le direttive espresse dal Prefetto di Salerno in sede di comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con l’avvicinarsi del Ferragosto, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno ha predisposto un articolato dispositivo di controllo e prevenzione che interesserà l’intero territorio provinciale, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e alle migliaia di persone che sceglieranno Salerno, le sue costiere e le aree interne per trascorrere le giornate festive.

Il progetto prevede un incremento importante dei pattugliamenti della Benemerita sulle strade principali, nei paesi e nei luoghi a più alta densità turistica ed in quelli che si svuoteranno in questo periodo vacanziero. Tra questi rientrano le spiagge affollate della Costiera Amalfitana e del Cilento, le aree dell’entroterra e quelle archeologiche unitamente alle zone centrali, per gli eventi e il divertimento serale. I controlli copriranno le ventiquattro ore, estendendosi ai turni serali e notturni, momenti in cui si registra solitamente il picco di pedoni e automobili.

Nel complesso saranno impiegate 180 pattuglie, appartenenti al Reparto Territoriale di Nocera Inferiore e Vallo della Lucania e alle Compagnie dislocate nell'intera provincia di Salerno (Amalfi, Battipaglia, Eboli, Agropoli, Salerno, Sapri, Sala Consilina e Mercato San

Severino). Un dispositivo capillare, pensato per assicurare una presenza costante e riconoscibile sul territorio e, al tempo stesso, garantire una tempestiva capacità di intervento in caso di necessità. Particolare attenzione sarà rivolta alla viabilità, soprattutto lungo le strade maggiormente interessate dagli spostamenti verso le località turistiche e balneari – come la Statale 163 Amalfitana e la Statale 18 Cilentana – dove l'aumento del traffico può determinare situazioni di maggiore criticità.

Allo stesso tempo, le operazioni di vigilanza si concentreranno sulle città e sulle zone di ritrovo, attraverso controlli specifici durante le ore del divertimento notturno. Lo scopo principale è bloccare e contrastare ogni forma di illecito. In questo modo si assicurerà la massima tranquillità a residenti, turisti, negozianti e gestori delle strutture alberghiere. Il potenziamento dei controlli non punterà solo a sanzionare le infrazioni. L'obiettivo principale sarà la prevenzione, garantita da un presidio esteso e da un costante monitoraggio. I militari vigileranno sul territorio e controlleranno le aree più affollate intervenendo con rapidità in caso di emergenze. Massima cura sarà dedicata alla protezione delle fasce deboli ed al controllo dei paesi che in questo periodo si spopolano a causa delle ferie estive. Si punterà inoltre a contrastare i reati contro il patrimonio, in particolare i furti nelle case.