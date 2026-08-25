Incidente in Puglia: muore coppia originaria del Salernitano Le vittime hanno 51 e 47 anni

È devastante il bilancio dell'incidente avvenuto la scorsa notte in Puglia e che è costato la vita ad una coppia originaria di Nocera Superiore. Nell'impatto, avvenuto sulla Provinciale 17 tra Salice Salentino e Veglie, in provincia di Lecce, hanno perso la vita un uomo di 51 anni e la moglie 47enne. I coniugi viaggiavano in direzione Porto Cesareo a bordo di una Fiat Panda quando si sono scontrati con una Mercedes condotta da un 41enne di San Pietro Vernotico, proveniente dalla opposta direzione di marcia.

Gravissimo lo scenario che si sono trovati di fronte i soccorritori. Per estrarre i corpi dall'abitacolo della Panda sono intervenuti i vigili del fuoco. Il 41enne conducente dell'altra macchina, ferito, è stato trasportato all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Sul posto dell'incidente, per i rilievi, i militari della Stazione di Salice Salentino e un equipaggio della sezione Radiomobile.