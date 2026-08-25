UFFICIALE - Salernitana, ecco La Gumina e Pieraccini I granata abbracciano due nuovi calciatori

Due annunci per rispondere alla delusione post-Sorrento. La Salernitana porta a casa due colpi importanti. La società ha annunciato gli arrivi di Antonino La Gumina e Simone Pieraccini. Per il primo "che nell’ultima stagione ha vestito la casacca dell’Inter U23, in prestito dalla Sampdoria, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 con rinnovo automatico al verificarsi di determinate condizioni e ha scelto di indossare la maglia numero 20". Inoltre il club ha annunciato le’accordo con il Cesena FC per il trasferimento del difensore Simone Pieraccini. Il calciatore classe 2004 approda in granata a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con diritto di opzione e ha scelto di indossare la maglia numero 73.