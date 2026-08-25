Salernitana, Casiraghi più lontano. Faggiano non molla Ferraris Il ds vuole chiudere il mercato con un colpo sulla trequarti

Un nuovo colpo su gong. La Salernitana spera di ripetere lo stesso affare di un anno fa. Nelle ultime ore, la candidatura di Andrea Ferraris ha ripreso quota. La Salernitana non lo aveva riscattato dal Pescara nello scorso giugno, col desiderio di intavolare una nuova trattativa con gli abruzzesi alla luce anche del contratto in scadenza nel prossimo giugno. Il Pescara ha accelerato e nelle scorse settimane ha proposto un contratto triennale alla punta che prende tempo, aspetta. La Salernitana spera in un'apertura per provare l'affondo, forte del gradimento del calciatore per la destinazione.

Casiraghi più lontano

Nei giorni scorsi la Salernitana si era fiondata su Casiraghi. Il trequartista del Sudtirol era il grande obiettivo, con i granata che avevano bussato alla porta degli altoaltesini inserendosi nell'asta con club di B e C. Il Ravenna però è vicino al calciatore e confida di chiudere. Faggiano valuta però anche altri profili come Zunno del Crotone, Della Morte del Vicenza.