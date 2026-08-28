Salerno, tenta furto in un'abitazione: fermato dalla Municipale Dopo la convalida è finito in carcere

Dovrà rispondere di rapina e lesioni la persona che, nella giornata di lunedì, era stata sorpresa mentre tentava di rubare in un'abitazione di Salerno. L'allarme era scattato a seguito della segnalazione di un cittadino che denunciava di aver trovato una persona in casa sua e che questa stava asportando una borsa, due orologi ed un telefono. Il proprietario aveva provato a bloccarlo ma era stato spintonato e ferito. Gli agenti della Polizia Municipale di Salerno sono riusciti a individuare la persona che si trovava ancora poco distante dall'abitazione nella quale si era illegittimamente introdotto. I caschi bianchi hanno recuperato anche la refurtiva che è stata restituita al legittimi proprietario. L'uomo è stato arrestato per rapina e lesioni. L'arresto è stato convalidato dal gip che ha disposto la custodia in carcere nei confronti dell'indagato.