Foggia-Salernitana, i convocati di Cosmi: solo due defezioni Le scelte del tecnico per la sfida di domani

Al termine della rifinitura di questa mattina al centro sportivo Mary Rosy, mister Serse Cosmi ha convocato 25 calciatori per la sfida in programma domani alle 18:00 allo stadio Pino Zaccheria contro il Foggia, valevole per la seconda giornata del campionato di Serie C. Tante prime chiamate in casa Salernitana: ci sono Pieraccini e La Gumina, al pari dei rientranti Tascone e Llano.

Di seguito l’elenco:

PORTIERI: 1 Cevers, 12 Galeotti, 41 Maglione*;

DIFENSORI: 3 Zoia, 14 Villa, 16 Llano, 19 Capuano, 27 Del Pin, 28 Longobardi, 33 Anastasio, 36 Matino, 73 Pieraccini;

CENTROCAMPISTI: 4 Gyabuaa, 8 Tascone, 23 Mastrovito, 25 Djibril, 32 Vitale, 45 Di Vico, 77 Cardoni;

ATTACCANTI: 7 Achik, 10 Lescano, 11 D’Ursi, 20 La Gumina, 21 Boncori, 99 Bevilacqua.