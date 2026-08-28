Foggia-Salernitana, i convocati di Cosmi: solo due defezioni

Al termine della rifinitura di questa mattina al centro sportivo Mary Rosy, mister Serse Cosmi ha convocato 25 calciatori per la sfida in programma domani alle 18:00 allo stadio Pino Zaccheria contro il Foggia, valevole per la seconda giornata del campionato di Serie C. Tante prime chiamate in casa Salernitana: ci sono Pieraccini e La Gumina, al pari dei rientranti Tascone e Llano.
Di seguito l’elenco:
PORTIERI: 1 Cevers, 12 Galeotti, 41 Maglione*;
DIFENSORI: 3 Zoia, 14 Villa, 16 Llano, 19 Capuano, 27 Del Pin, 28 Longobardi, 33 Anastasio, 36 Matino, 73 Pieraccini;
CENTROCAMPISTI: 4 Gyabuaa, 8 Tascone, 23 Mastrovito, 25 Djibril, 32 Vitale, 45 Di Vico, 77 Cardoni;
ATTACCANTI: 7 Achik, 10 Lescano, 11 D’Ursi, 20 La Gumina, 21 Boncori, 99 Bevilacqua.