Scafatese-Az Picerno, le probabili formazioni: Emmausso a gara in corso Debutto al Guariglia di Agropoli, casa provvisoria dei canarini. Ferraro: "Capire la categoria"

Fame di continuità. Debutto interno per la Scafatese. Alle ore 21:00 al Guariglia di Agropoli in attesa del via libera per poter ritornare nella sua vera casa la squadra di Ferraro chiede strada all’Az Picerno per centrare il primo successo in serie C. I canarini ripartono dal 4-3-3 ma con il rilancio di Toscano in mezzo al campo, squalificato per la sfida con il Giugliano. In attacco il tridente Convitto, Palmieri, Longo. Dalla panchina l’ultima arrivato Emmausso.

“Tutte le partite sono difficili”

In conferenza stampa, le parole alla vigilia di mister Ferraro: "Venerdì abbiamo apprezzato una grande prova della Scafatese. Eravamo sotto di due gol e, a dieci minuti dalla fine, siamo riusciti a trovare il pareggio. In questo momento, però, siamo ancora in una fase di conoscenza: dobbiamo conoscere meglio gli avversari e, allo stesso tempo, conoscere ancora meglio noi stessi. Dobbiamo capire bene la categoria e soprattutto imparare a sfruttare meglio le occasioni che ci capitano. Penso, ad esempio, alla palla avuta da Palmieri all’inizio della partita: se fosse riuscito a mettere la palla in mezzo per Dambros, probabilmente avremmo potuto portarci sull’1-0. Tutte le partite sono difficili e molto equilibrate. Non ci sono squadre che fanno un campionato a sé. Per questo dobbiamo essere pronti ad affrontare ogni partita con la giusta mentalità".

Scafatese-Az Picerno, le probabili formazioni:

Scafatese (4-3-3): Becchi; Novella, Suhs, Manzi, Proia; Toscano, Brunet, Volpicelli; Convitto, Palmieri, Longo. Allenatore: Ferraro.

Az Picerno (4-3-3): Marcone; Bellodi, Virgilio, Egharevba, Pistolesi; Bianchi, Bassoli, Gemignani; Franco, Abreu, Pugliese. Allenatore: De Luca.