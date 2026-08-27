Salernitana, derby tutto pugliese per Berra. Ghiglione, rebus risoluzione Faggiano deve stringere sugli addii di tre esuberi

Tre esuberi da piazzare. La Salernitana si concentra sull'opera di alleggerimento del proprio monte ingaggi. Le priorità per Daniele Faggiano sono le cessioni di Paolo Ghiglione, Ivan Varone e Filippo Berra. Su quest'ultimo si registrano novità con un derby tutto pugliese. Dopo la chiusura alle soluzioni Spezia, Ravenna e Reggiana, nelle ultime ore l'ex Crotone ha aperto la porta ad una permanenza nel girone C. Il Barletta nelle ultime ore ha mosso passi importanti per portarsi in vantaggio su una nutrita concorrenza. Il Foggia infatti è forte di un'intesa verbale trovata nelle scorse settimane prima dello standby voluto dal difensore. E sotto traccia resta anche il Casarano.

Rebus Ghiglione

Per la Salernitana c'è da risolvere anche il rebus legato alla situazione di Paolo Ghiglione. Il calciatore, al momento con l'ingaggio più alto in rosa, fatica a trovare soluzioni in serie B. Il club granata apre ad una risoluzione del contratto dolorosa ma necessaria per permettere al calciatore di poter trovare squadra anche dopo il gong del mercato. Per Varone c'è un'offerta del Forlì. Restano sullo sfondo Gubbio e Livorno.