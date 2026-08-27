Caravan si schianta contro il guardrail: cinque feriti sull'autostrada A2 Le persone coinvolte soccorse dalle ambulanze del Vopi: traffico rallentato

Paura nel pomeriggio in autostrada. Un'autocaravan è finita contro il guardrail nel tratto autostradale compreso tra Montecorvino Pugliano e Pontecagnano, in direzione sud.

A bordo del mezzo c'erano 5 persone, tutte rimaste ferite nell'impatto. Immediato l'allarme lanciato dalla Centrale Operativa del 118, che ha allertato i volontari della Pubblica Assistenza VOPI di Pontecagnano Faiano.

Sul posto è intervenuta in codice rosso l'ambulanza della P.A. VOPI con equipaggio che ha prestato i primi soccorsi ai feriti. Fortunatamente, per tutti e 5 si tratterebbe di ferite lievi, tante botte e contusioni, ma tanta paura per quanto accaduto.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi del caso e per la gestione della viabilità e gli operatori dell'Anas per la messa in sicurezza del tratto. Traffico rallentato per circa un'ora.