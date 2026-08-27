Salernitana, De Luca al Salerno Club 2010: "Iervolino deve fare chiarezza" In una nota del Salerno Club 2010 le preoccupazioni del primo cittadino sulle sorti della squadra

Un lungo summit con gli occhi sull’attualità ma anche sul futuro della Salernitana. Il Salerno Club 2010 incontra il sindaco Vincenzo De Luca. Una promessa mantenuta quella dal primo cittadino al presidente dell’associazione Salvatore Orilia, alla presenza di Massimo Gennatiempo, Andrea Criscuolo e Cesare Giliberti per fare il punto della situazione. De Luca si è soffermato sull’esordio amaro della Salernitana, sottolineando di aver visto una squadra lenta spenta senza idee, sovrastata dal gioco e dalla vivacità degli avversari. L’augurio è che sia sia trattato solo di una partita sbagliata, con la speranza di un’immediata inversione di rotta.

Più incisivo invece il passaggio sul tema societario. Come spiegato dal Salerno Club 2010 in una nota, De Luca ha ammesso di auspicare chiarezza da parte di Iervolino sulle sue reali intenzioni che in questo momento si dividono fra la possibile cessione della società oppure, in caso contrario, sull’effettiva volontà di riportare la Salernitana dove merita.

Infine l’argomento stadio, con le rassicurazioni sul via dei lavori per il restyling dell’Arechi e del Volpe. Dieci mesi i tempi stimati per il nuovo Volpe e poi un unico cantiere per l’Arechi. La chiusura è stimata nel 2029, termine anche per la candidatura ad Euro 2032.