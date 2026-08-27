Addio all'imprenditore che inventò la "zizzona" di Battipaglia Luciano Paraggio aveva 75 anni

La città di Battipaglia piange la scomparsa di Luciano Paraggio, imprenditore caseario di 75 anni e ideatore della "zizzona" famosa in tutto il mondo.

Insieme ai fratrlli Cosimo e Antonio, Paraggio nel 1988 fondò il caseificio "La Fattoria", nel solco della tradizione di famiglia.

La "zizzona", che pesa 5 chili e ha una forma che ricorda il seno con capezzolo, ed è diventata famosa anche grazie ai film che l'hanno immortalata, come "Benvenuti al Sud".

La sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, ha notato il coraggio e l'inventiva imprenditoriale di Paraggio, perché "scommettere su un prodotto ancora da scoprire, come la mozzarella di bufala, inventandone una di dimensioni straordinarie, poteva rivelarsi un vero azzardo".

Nella sua città Paraggio era particolarmente impegnato anche nel sociale ed in particolare nel mondo della produzione teatrale.