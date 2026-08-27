Ex Salernitana, colpo Catania: c'è Caligara per la mediana L'ex mediano granata sarà un avversario

Un semestre in chiaroscuro con la Salernitana. Ora la voglia di rilanciarsi in Serie B. La Salernitana avrà come avversario Fabrizio Caligara. Il giocatore, in granata nel secondo semestre della stagione 2024-2025, sarà un nuovo rinforzo del Catania. Il centrocampista classe 2000 era un obiettivo concreto del club siciliano. In mattinata ultimata in modo positivo l'operazione con il Sassuolo, club proprietario del cartellino. Durante l'ultima stagione ha indossato la maglia del Pescara in Serie B con la formula del prestito, con due gol all'attivo.