Auto di lusso rubate e clonate imbarcate dal porto di Salerno verso la Tunisia Le verifiche sui telai ha fatto emergere le irregolarità

Un giro illegale dio auto di lusso rubate e clonate sull'asse Palermo-Salerno è stato scoperto dalla Polmare del capoluogo siciliano.

Il valore dei veicoli era di oltre 150mila euro, ed avevano telai contraffatti e documenti clonati. Denunciati per riciclaggio, falso e contraffazione due cittadini libici, di cui uno di origini maltesi.

I mezzi, di cui uno (la Bmw Xm 50) con targa provvisoria olandese e imbarcati a Salerno con destinazione Tunisi, sono finiti nel mirino degli agenti di polizia della frontiera marittima di Palermo.

Dalle verifiche sui telai punzonati del vano motore ed i documenti di circolazione sono emerse le irregolarità.

Gli agenti della polizia di frontiera, coordinati dal vicequestore Manfredi Borsellino, hanno eseguito diversi controlli per accertare la clonazione del veicolo. Ad esempio sono stati analizzati i dati trovati sulla targhetta adesiva su cui sono riportati i codici dei telai, (targhetta normalmente apposta sul montante destro tra la portiera anteriore e posteriore posizionata in maniera obliqua o non allineata) e i diversi dati che riportano la vera storia della vettura.