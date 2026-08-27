Dall'Asd Preturo alla Salernitana, la favola di Sara Carratù La giovane calciatrice ha firmato un contratto che la legherà al club granata

Una storia all'insegna dell'amore per il calcio e del desiderio di coronare il suo grande sogno. Il calcio non conosce colori, sa essere valori, passione, emozione. Come quelli che l'Asd Preturo ha da sempre inculcato nei suoi giovani tesserati. Per Sara Carratù, giovanissima calciatrice classe 2014, ora inizia un nuovo capitolo. La quattordicenne ha perfezionato nei giorni scorsi il suo trasferimento alla Salernitana. Farà parte del vivaio delle granatine, con il sogno di affacciarsi in prima squadra.

"Sara si è sempre fatta valere con il carisma e il carattere che la contraddistinguono, diventando leader di un gruppo che ha sempre trovato forza nella sua grinta e determinazione", racconta con grande emozione il club irpino, impegnato nella crescita di tanti giovani calciatori. Con l'augurio che la favola di Sara possa essere uno stimolo per i tesserati e un esempio da seguire per continuare a credere nei propri sogni.