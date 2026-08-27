Paura ad Eboli, incendio in una palazzina di tre piani Si indaga sulle cause: nello stesso stabile c'è anche un ristorante

Questo pomeriggio si è verificato un incendio in una palazzina di tre piani fuori terra, situata sopra un ristorante della zona, nella mansarda. Le cause sono attualmente in corso di accertamento.

All'interno una decina di cittadini stranieri extracomunitari, che hanno trovato rifugio sul tetto.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco dei distaccamenti di Eboli e Agropoli, supportati da due autobotti e un'autoscala.

Tutti gli occupanti sono stati messi in salvo e al momento risultano evacuati per motivi di sicurezza. Fortunatamente non si registrano feriti e le fiamme sono state domate in breve tempo.