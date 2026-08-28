Cavese-Audace Cerignola, le probabili formazioni: Alberti in attacco

Voglia di riscatto. La Cavese vuole mettersi alle spalle le due sconfitte consecutive in questo avvio di stagione. L’esame che l’attende al Simonetta Lamberti però è di quelli ostici. Alle ore 21 arriva l’Audace Cerignola di Catalano, squadra quadrata, navigata, a caccia di punti pesanti. Per la Cavese serve una reazione. Masitto riparte dal 3-5-2 ma ha un dubbio in attacco: lo spostamento di Diarrassouba sulla fascia potrebbe spingere il tecnico a ripartire da Sava in supporto di Alberti, con Fusco inizialmente in panchina.
“Il gruppo prima di tutto”
In conferenza stampa, Masitto lancia messaggi chiari: “Voglio vedere una reazione di una squadra che ha subito tre gol. La Cavese viene prima di tutto, il campo, il gruppo viene prima di tutto. Bisogna giocare da squadra, bisogna giocare da collettivo. Dobbiamo lanciare un segnale. I tifosi non devono venire al campo a vedere vincere la Cavese, devono venire al campo ad aiutare a vincere la Cavese, che è diverso”.
Cavese-Audace Cerignola, le probabili formazioni:
Cavese (3-5-2): Boffelli; Peretti, Cionek, Nunziata; Diarrassouba, Orlando, Awua, Visconti, Macchi; Sava, Alberti. Allenatore: Masitto.
Audace Cerignola (3-4-2-1): Viola; Cocorocchio, Gasbarro, Sena; Silvestro, Cretella, Moreso, Nanula; Perlingieri, Vitale; Gambale. Allenatore: Catalano.