Salernitana, ore di riflessioni sul mercato: c'è uno scoglio da superare Calcolatrice alla mano: granata in standby in attesa di un ultimo colpo

Un solo ultimo colpo. La Salernitana va a caccia di un ultimo rinforzo. Dopo aver rinforzato la rosa in tutti i reparti, ora per il club granata è tempo di far parlare la calcolatrice. I 4,5 milioni di euro lordi per il monte ingaggi sono la soglia limite considerata invalicabile per il discorso sostenibilità che il patron Danilo Iervolino ha posto come comandamento della nuova annata sportiva. Prendere o lasciare. Daniele Faggiano ha provato non andare al di là, deve fare i conti con le cessioni di Berra, Varone e Ghiglione, calciatori fuori dalla lista over e che non liberebbero caselle da sfruttare in chiave mercato.

Riflessioni in corso

Motivi economici dunque ma anche di composizione della rosa frenano la Salernitana. La volontà sarebbe quella di un ultimo colpo in attacco, con la caccia al trequartista che è fondamentale per permettere a Serse Cosmi di avere la pedina che gli manca per puntare sul 3-4-1-2. Il sogno è Ferraris ma appare complicatissimo per le limitazioni anticipate prima. Servirebbe un possibile scambio (Longobardi è nel mirino degli abruzzesi così come Faggiano pensa anche a Ciotti del Cosenza per la corsia destra). Mentre apparre difficile che si possa pensare a cessioni dei big, nonostante le sirene dello Spezia per Achik e del Foggia per Tascone.