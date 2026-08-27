Salernitana, Berra più vicino all'addio: il Foggia accelera Accordo in chiusura, contatto annuale per l'ex Crotone

Un lungo corteggiamento, ora la possibile accelerata. La Salernitana può salutare Filippo Berra. Dopo l'inserimento di Casarano e soprattutto del Barletta negli ultimi giorni, nel pomeriggio è arrivato il ritorno di fiamma con il Foggia. I satanelli sembrano aver sbaragliato la concorrenza, con il calciatore che dopo aver aspettato soluzioni in altri gironi ora ha aperto alla destinazione. Possibile definizione dell'affare nel weekend, con Berra che firmerà un contratto annuale.