Salernitana, assalto ai big: insidie Spezia e Foggia per Achik e Tascone I satanelli spingono per il mediano, i liguri per il jolly offensivo. Faggiano tiene duro

Dalla possiblità di completare il mercato con un innesto da categoria superiore alla necessità di alzare il muro per evitare cessioni importanti proprio nel bel mezzo dell'ultimo chilometro di mercato. Gli ultimi roventi giorni di una lunga ed estenuante campagna estiva rischiano di nascondere insidie per la Salernitana. Dopo la pausa di riflessione del club sull'ultimo movimento in entrata, nelle ultime ore si registrano affondi per due big granata. Il Foggia, prossimo avversario della truppa di Cosmi, dopo Berra punta a mettere le mani su Mattia Tascone. I satanelli hanno sondato il terreno immaginando di mettere sul tavolo un triennale importante per il calciatore. Tascone non vorrebbe lasciare Salerno ma si aspetta un segnale dal club sul tema rinnovo, legandosi per più anni con la Bersagliera e adeguando l'attuale schema in scadenza nel giugno 2027.

Nuovo affondo Spezia per Achik

Delicata invece anche la questione Achik. Il calciatore è in scadenza nel giugno 2027 ma al momento la Salernitana ha deciso di rinviare ogni discorso sul rinnovo. Negli ultimi giorni lo Spezia è tornato all'attacco, con una proposta triennale con ingaggio sui 150mila euro. Un'offerta allettante ma che è vincolata però alla volontà della Salernitana di voler resistere alle proposte per il marocchino, considerato centrale nell'idea tecnica di Cosmi, con discussione per il rinnovo rinviata nel post-mercato.