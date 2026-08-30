Paura ad Eboli: 48enne azzannato in strada dal suo cane

L'animale gli ha staccato il lobo dell'orecchio

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Eboli.  

Paura ieri notte in Corso Giuseppe Garibaldi ad Eboli dove un uomo di 48 anni è stato azzannato dal suo stesso cane. L'animale gli ha staccato il lobo dell'orecchio sinistro.

Immediato l'intervento dei soccorsi che hanno prestato le prime cure al 48enne. L'uomo è stato trasportato d'urgenza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Eboli dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la ricostruzione dell'orecchio. Il trasferimento è avvenuto a bordo di un'ambulanza dell'associazione Vopi di Pontecagnano Faiano. Sono in corso accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

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