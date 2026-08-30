Salernitana, Cosmi criptico: "Se il buongiorno si vede dal 'Matino'..." Fa rumore l'esclusione del difensore a Foggia. "Non sono io la persona giusta per parlarne"

L'assenza sul terreno di gioco. Emmanuele Matino fa capolino sugli spalti dello Zaccheria. Lo sguardo non è quello classico con le fiamme negli occhi da difensore energico e grintoso che la Salernitana è stata abituata a vedere. Sul volto c'è spazio per la delusione. Fuori dalla distinta, il difensore resta sugli spalti. Al suo posto c'è Anastasio, poi Zoia. La Salernitana conferma che l'esclusione è stata decisa dopo un'indisposizione fisica che ha colpito il difensore a poche ore dal match.

Le parole di Cosmi

Nel post-partita però Serse Cosmi lascia spazio a più di un'interpretazione. Non chiude gli spifferi, anzi è ancora più netto: "Di Matino non parlo non per vigliaccheria ma perchè non sono io la persona giusta per parlarne. In fondo, se il buongiorno si vede dal Matino...". Una battuta finale, una puntura di spillo come al solito senza troppi fronzoli e giri di parole.