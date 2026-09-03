Trovato morto nella casa che stava ristrutturando per trasferirsi coi familiari La Procura di Salerno ha sequestrato la salma di un giovane di 23 anni

Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso di un 23enne di Albanella, trpvato senza vita in un'abitazione di località "Tempa delle Guardie".

Il corpo senza vita del giovane è stato trovato dal padre, che ha allertato immediatamente i soccorsi: purtroppo, però, per il 23enne era già troppo tardi e non c'è stato nulla da fare.

Stando a quanto risulta da fonti investigative, pare che il giovane fosse in procinto di trasferirsi con la famiglia e stava effettuando una serie di lavori preventivi.

Diverse le piste seguite dalla magistratura: la Procura di Salerno, per chiarire ogni dubbio, ha disposto il sequestro della salma che nelle prossime ore sarà sottoposta ad autopsia. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Battipaglia.

La morte del giovane 23enne ha scosso profondamente la comunità di Albanella, dove il giovane era molto conosciuto.