Salerno, blitz del Nos: chiusa un'attività ristorativa in centro

Riscontrate gravi carenze igienico sanitarie

salerno blitz del nos chiusa un attivita ristorativa in centro
Salerno.  

Circa 150 chilogrammi di prodotti alimentari tra carne, pesce, pasta, frutta e verdura, scaduti o conservati in condizioni non idonee, sono stati rinvenuti in un'attività di ristorazione nella zona del Lungomare Colombo a Salerno, sottoposta a un controllo della Polizia Municipale. L'ispezione è scattata a seguito di una segnalazione ed è stata effettuata dal Nucleo Nos della Polizia Municipale insieme al personale dell'Asl-Uopc e del Servizio Veterinario dell'Asl.

Nel corso degli accertamenti sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie, tali da rendere necessaria l'adozione dei provvedimenti, tra cui la chiusura dell'attività di somministrazione. Nel corso dello stesso intervento è stata inoltre accertata un'occupazione abusiva di circa 160 metri quadrati di suolo pubblico, effettuata in assenza di regolare titolo autorizzativo. Anche per questa violazione sono stati adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente

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