Scafatese, pari col Monopoli: "Serviva concretezza" Pareggio senza gol al Guariglia. Il tecnico: "Mancata lucidità"

Dopo la vittoria di Catania, la Scafatese muove ancora la classifica portando a casa un punto nel turno infrasettimanale contro il Monopoli. Mister Facciolo, tornato in panchina dopo le due giornate di squalifica, dovendo fare a meno di alcune pedine per infortuni e squalifiche opta per il 4-3-3 con Forte tra i pali, Novella e Ferrara terzini, Scognamiglio e Bacchetti centrali, centrocampo con Tripi, Toscano e Alessio Esposito a sostegno del tridente offensivo composto da Palmieri, Volpicelli e Convitto. Sul prato in erba naturale del Guariglia va in scena una gara dai ritmi non altissimi, in cui le squadre si danno battaglia soprattutto a centrocampo ma non trovano guizzi negli ultimi 20 metri. Lo 0-0 finale divide la posta in palio e permette a entrambe le compagini di dare continuità alle vittorie del weekend. Sabato prossimo la Scafatese sarà di scena in trasferta contro il Cosenza.

Facciolo: "Ci è mancata lucidità"

Debutto tra i professionisti per il tecnico Facciolo: “Io penso che quando incontri delle squadre come il Monopoli oggi è difficile perché è una squadra che ti concede poco, una squadra che subisce pochissimi gol. Non ricordo un risultato negativo di più di due o tre gol subiti dal Monopoli. Abbiamo cercato di prepararla in pochissimo tempo perché abbiamo avuto soltanto un giorno. È chiaro che quando durante la settimana non hai 4-5 allenamenti per poter dare dei principi ai ragazzi, non è facile. Nel primo tempo, abbiamo avuto 2-3 situazioni dove, se fossimo stati un po' più lucidi negli ultimi 20 metri, avremmo potuto sfruttarle un po' di più. Anche che nel secondo tempo abbiamo fatto molto di più di loro, ci è mancata la lucidità in qualche ripartenza e in qualche conclusione. Per quanto riguarda Dambros, ha fatto un allenamento con la squadra dopo 20 giorni di infortuni, quindi non aveva più di 20-25 minuti. Gliene abbiamo fatto fare 30-35, quindi era una situazione che abbiamo monitorato”.