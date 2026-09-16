Salernitana, Lescano-La Gumina in standby. Cosmi ‘coccola’ D’Ursi: "E’ prezioso" Il tecnico assolve l'ex Sorrento dopo l'errore col Barletta: "E' imprescindibile"

Prima missione verso la sfida con il Giugliano: infondere fiducia. Serse Cosmi si tiene il pareggio con il Barletta. Mastica amaro il tecnico per le tante occasioni sprecate in apertura di tempo dalla sua Salernitana. Ma "questo pareggio non è da buttare" dichiarato a mezzo stampa dà la misura di quanto il rammarico per i due punti lasciati in Puglia ci sia ma è meglio guardare il bicchiere mezzo pieno. E nell'occhio della critica ci finisce Eugenio D'Ursi. Sul sinistro dell'ex Sorrento in apertura di ripresa il pallone del possibile 0-1. La fuga in contropiede, l'ingresso in area e la conclusione scaricata su Matosevic. Cosmi lo 'assolve' e lo coccola: "Per noi in questo momento è un calciatore imprescindibile perché attacca la profondità. Quando ha la possibilità in campo aperto riesce a far male. L’ho sostituito non per demerito perchè in quel momento la partita chiedeva altre qualità. Ma D'Ursi, come Bevilacqua, ha caratteristiche che non avevano lo scorso anno”.

Lescano-La Gumina, esperimento da riprovare

Mano tesa ad uno dei fiori all'occhiello del mercato estivo, sfortunato per quel gol trovato con Cavese e Potenza ma cancellato dalle decisioni arbitrali. Ieri l'errore a tu per tu col portiere. Col Giugliano avrà un'altra chance. E Cosmi frena sulla possibile coppia Lescano-La Gumina: “Ho inserito Lescano perché speravo in tanti palloni in area di rigore. Se sono la coppia ideale? No, perché sono due centravanti. Si possono schierare insieme in alcuni momenti della partita ma preferisco calciatori che attaccano la profondità”.