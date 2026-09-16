Cavese-Sorrento 2-3, costieri da impazzire: quinto successo di fila!

Quinta vittoria consecutiva per il Sorrento che si conferma capolista espugnando Cava de’ Tirreni con una doppietta del difensore Cargnelutti inframmezzata dalla rete di Paglino e dal momentaneo 1-2 di Fiordaliso. Nel finale il gol di Minaj rende meno amaro il passivo per la Cavese (2-3).
Prestazione di personalità dei ragazzi di Maiuri (indisponibile ma in via di recupero) che schiera Paglino sulla destra per il febbricitante Puzone con Ricci, all’esordio da titolare in campionato al pari di Falasca e Cangianiello, dietro Bolzan. Masitto risponde col 3-5-2 schierando Fusco e Alberti dal 1’. Prima chance proprio per Bolzan al 16′, ma impatto infelice con il pallone. Al 19′ Sorrento avanti con il solito Cargnelutti, di testa su angolo battuto da Capezzi. Reazione Cavese con un mancino di Visconti deviato in corner. Al 36′ raddoppio rossonero con Paglino dopo una bella azione di Bolzan sulla sinistra, la sponda di Ricci ed il velo di Cuccurullo. Per Paglino primo gol con il Sorrento. Nel finale di frazione secondo giallo ed espulsione per Awua dopo un fallo netto su Cangianiello.
La Cavese riapre il match con Fiordaliso che trova un super gol (55’). Bolzan si divora la chance dell’1-3 (59’) ma il Sorrento deve chiedere un’altra prodezza al solito Cargnelutti: il difensore al volo chiude i conti (79’). Nel finale si rivede Minaj con l’attaccante che ha il merito di riaprire il match col colpo del 2-3 (91’) che mette pepe ad un finale che conferma però il rendimento super del Sorrento.