Due scippi e una tentata rapina a Salerno: fermato un tunisino irregolare Le indagini della Squadra Mobile: decisive le immagini di videosorveglianza

Nel pomeriggio di sabato 12 settembre la Polizia di Stato, con la Squadra Mobile, ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto un cittadino tunisino, irregolare sul territorio nazionale, ritenuto autore di due furti con strappo e una tentata rapina commessi a Salerno lo scorso agosto.

DUE CATENINE STRAPPATE VICINO ALLA STAZIONE E SUL LUNGOMARE

Nello specifico, l'11 e il 23 agosto, rispettivamente nei pressi della stazione ferroviaria e in Lungomare Trieste, l'uomo si era impossessato, strappandole di dosso a due passanti, di catenine in oro che questi ultimi portavano al collo.

TENTATA RAPINA: DONNA CADE E RIPORTA UN EMATOMA

Inoltre, lo scorso 14 agosto, sempre in una zona centrale della città, lo straniero aveva commesso una tentata rapina ai danni di una cittadina romena, nel corso della quale la donna, resistendo al tentativo di asportazione della catenina, cadeva riportando un ematoma alla testa.

LE INDAGINI DELLA SQUADRA MOBILE E IL FERMO

Gli elementi ricavati attraverso le descrizioni fornite dalle vittime e la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, analizzate dalla Squadra Mobile, hanno permesso di acquisire elementi di prova a carico dell'uomo. Dopo un'intensa attività di ricerca, il giovane magrebino è stato localizzato nel pomeriggio di sabato 12 settembre nelle vicinanze della locale stazione ferroviaria e successivamente sottoposto a fermo di polizia giudiziaria.

La questione è ora al vaglio del giudice per le indagini preliminari.