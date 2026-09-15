Decoro, De Luca si rivolge ai salernitani: "Ognuno faccia la sua parte" Il sindaco ha inaugurato il tunnel dal Trincerone a Via Dalmazia intitolato a Racinaro

"Dobbiamo diventare una città europea e fare un salto di qualità. Ci vuole senso civico". È il monito che Vincenzo De Luca ha indirizzato ai suoi concittadini.

I problemi sono tanti: rifiuti, eccesso di velocità, fuochi d'artificio illegali, disturbo alla quiete notturna solo per citarne alcuni. Per questo il sindaco ha evocato l'esempio di Siracusa, città dove "c'è attenzione al decoro e partecipazione. A Salerno ci siamo abituati male: molti hanno l'impressione di una città straordinariamente bella e pulita, ma dobbiamo impegnarci tutti", ha detto.

Parole scandite a margine dell'inaugurazione del tunnel intitolato all'ex rettore dell'Università di Salerno, Racinaro, che collega il centro storico a via Dalmazia.

"Il senso di questo progetto era collegare il centro storico evitando l'intersezione con via dei Principati, arrivando direttamente verso le tangenziali", ha ricordato De Luca. L'opera servirà a decongestionare il centro e avvicinare parte della città alla tangenziale.

A proposito di Roberto Racinaro, De Luca lo ha ricordato come "una delle figure più belle della città, persona di grande umanità".