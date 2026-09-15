Salerno, la Lega rilancia: "Militari in strada per garantire la sicurezza" Il partito guidato da Salvini ha inaugurato la nuova sede

Una nuova casa nel cuore di Salerno, aperta ai cittadini e punto di riferimento per l’intera provincia. È stata inaugurata in piazza Casalbore la nuova sede provinciale della Lega Salerno, alla presenza del coordinatore regionale Gianpiero Zinzi, dei vertici provinciali e regionali del partito, di amministratori, militanti e sostenitori provenienti da tutto il Salernitano.

L’inaugurazione è stata anche l’occasione per affrontare alcuni dei temi al centro dell’azione politica della Lega. In primo piano quello della sicurezza, con la richiesta di rafforzare la presenza dello Stato sui territori.

«Ha ragione Matteo Salvini: bisogna rafforzare Strade Sicure e portare a 10mila il numero dei militari impegnati sui territori – ha detto l'onorevole Gianpiero Zinzi, Segretario Regionale del partito –. In Campania dobbiamo intervenire su due fronti: portare il presidio nei capoluoghi dove oggi non è ancora presente come ad Avellino o dove persistono situazioni di insicurezza percepita come a Salerno e, ancora di più, a Caserta dove questa estate l’omicidio di una persona senza fissa dimora, in piazza Sant’Anna, ha drammaticamente riacceso il tema della sicurezza nelle aree più sensibili della città. Episodi del genere, insieme ai fenomeni di degrado, microcriminalità e criminalità predatoria ci dicono che la presenza dello Stato sul territorio deve essere ancora più visibile e capillare».

Dal tema della sicurezza al radicamento del partito, il taglio del nastro ha segnato anche un nuovo passaggio nel percorso della Lega in provincia di Salerno. «Questa sede è il risultato di un lavoro condiviso e deve essere soprattutto una casa aperta ai cittadini. Essere nel cuore di Salerno significa scegliere di essere ancora più presenti, ascoltare e costruire insieme risposte per il territorio».

Il taglio del nastro segna così un nuovo passaggio nel percorso di radicamento della Lega in provincia di Salerno: una sede nel cuore della città pensata non soltanto come spazio organizzativo del partito, ma come luogo permanente di incontro, confronto e partecipazione.

