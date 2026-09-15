Ferito alla giugulare in casa: sospetti dei carabinieri sul vicino di casa Le indagini sul ferimento di un uomo di 81 anni

Sono in corso le indagini dei Carabinieri per fare luce sul ferimento di un uomo di 81 anni che, nel pomeriggio di lunedì, è stato colpito alla giugulare con un'arma da taglio o un oggetto appuntito mentre si trovava in casa.

LA VITTIMA ACCUSA IL VICINO DI CASA

Giunto in ospedale, l'anziano ha riferito di essere stato ferito, mentre stava riposando, da un suo vicino di casa. Secondo quanto raccontato dalla vittima, il vicino lo ha poi accompagnato al presidio ospedaliero ebolitano utilizzando l'auto dell'81enne.

L'UOMO IDENTIFICATO DAI CARABINIERI, POSIZIONE AL VAGLIO

L'uomo indicato dalla vittima è stato poi identificato dai militari dell'Arma della locale Compagnia. La sua posizione è attualmente al vaglio degli investigatori e dell'Autorità Giudiziaria, che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

Restano infatti da accertare le circostanze del ferimento e, soprattutto, l'eventuale responsabilità della persona indicata dall'anziano.