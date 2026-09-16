Barletta-Salernitana 1-1, Paci: "Bersagliera tra le favorite per la B" Il tecnico dei pugliesi: "Cosmi ha personalità e carisma ma per la B non bastano i nomi"

Massimo Paci ha commentato Barletta-Salernitana 1-1: “Nel finale ero arrabbiato perché potevamo gestire meglio molti palloni nel finale e serviva attenzione per portare a casa un punto contro una squadra costruita per vincere il campionato. Il calcio è così: settimana scorsa a Casarano meritavamo e abbiamo perso. La Salernitana ha fatto più di noi ma il calcio è strano e magari con una gestione migliore si poteva vincere. Blocco basso? Volevamo togliere spazio e profondità ai loro attaccanti. Abbiamo soffocato le loro qualità e scelto le ripartenze. L’infortunio di Ferrante ci ha privato di uno dei nostri uomini migliore e Partipilo ha dimostrato comunque di avere grande qualità.

I granata hanno valore, verranno fuori perché la classifica non rispecchia quello che attualmente racconta. Corsa alla B? Per me Salernitana e Bari hanno qualcosa in più ma non vincono sempre i nomi dietro le maglie, serve tanto altro.

Cosmi? Un pregio del mister è la sua forza, il suo carisma, la sua personalità. Difetto? Quando si arrabbia diventa un animale. Ad una partita fece volare un tavolo”.