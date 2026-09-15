Barletta-Salernitana 1-1, Vitale: "Iervolino è al nostro fianco, un riferimento" Il mediano rivela: "Il patron ci ha caricato nel prepartita. Sono qui per vincere il campionato"

"Anche oggi Iervolino ci ha parlato, ci ha chiesto di dare il massimo e di essere orgoglioso di quello che facciamo. Lui è più presente di tanti altri presidenti che ho avuto". Mattia Vitale serve l'assist. Al termine di Barletta-Salernitana 1-1 ribadisce le ambizioni del club: "Lo scorso anno scelsi Vicenza. Quest’anno invece sono tornato perché voglio vincere il campionato". Poi sulla partita: "Sono due punti persi. Sapevamo la forza del Barletta ma per come si è messa in campo potevamo vincerla. In occasione del loro gol siamo stati sfortunati. Ogni mezza occasione veniamo puniti ma dobbiamo continuare così perché prima o poi girerà dalla nostra parte. In questo momento sto recuperando la condizione, tutti stiamo facendo uno switch mentale. Ad inizio ottobre sarò al top".

Poi sulla mediana: "Intesa con Tascone? Il mio ruolo naturale è la mezzala. Il mister mi chiede di agire da mediano. Sto dando tutto, stiamo dando l’anima e ci stiamo sacrificando. Si vede però che riusciamo a dominare. Stiamo dimostrando di essere forti ma abbiamo la mentalità operaia che ci permetterà di fare strada. Non credo che cambieremo strada tatticamente perchè stiamo trovando certezze".