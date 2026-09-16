Salernitana, riconoscimento per l'ad Pagano: entra nel Consiglio Direttivo di C Il dirigente granata prende il posto dell'etneo Grella

Il Consiglio Direttivo di Lega Pro tenutosi in data odierna, nell'ambito delle funzioni ad esso demandate dallo Statuto, ha deliberato la sostituzione del consigliere dimissionario Vincenzo Grella attraverso la surroga per cooptazione di Umberto Pagano, Amministratore delegato della Società U.S. Salernitana 1919, a consigliere del Direttivo. Questo si aggiunge a Mauro Bosco (Vis Pesaro), Mauro Giacca (Trento) e Stefano Udassi (Torres), già Consiglieri del Direttivo, e a Ludovic Deléchat (Pro Vercelli) e Filippo Simone (Altamura), che hanno sostituito per cooptazione altri due componenti precedentemente decaduti del Consiglio.

I Consiglieri subentranti, ai sensi dell’articolo 22 dello Statuto, resteranno in carica sino alla prossima Assemblea, nel corso della quale dovranno essere eletti. L’individuazione tiene conto del principio di rappresentatività dei Gironi all’interno del Consiglio.