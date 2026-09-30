Mercato S.Severino, imprenditore vicino al clan Desiderio: confisca da 5 milioni Il decreto è stato eseguito dalla Direzione Investigativa Antimafia

La Direzione Investigativa Antimafia ha dato esecuzione, a Mercato San Severino e Roccapiemonte, ad un decreto di confisca emesso dalla Sezione Riesame e Misure di Prevenzione del Tribunale di Salerno su proposta congiunta del Procuratore della Repubblica di Salerno e del direttore della Direzione Investigativa Antimafia. Il provvedimento riguarda società, beni immobili e disponibilità finanziarie ritenute nella titolarità o nella disponibilità di un imprenditore di Mercato San Severino.

Il decreto di confisca è stato emesso al termine della complessa attività investigativa condotta dalla DIA di Salerno finalizzata alla ricostruzione del profilo di pericolosità sociale sia generica (dal 2009 al 2021) che qualificata (dal 2015 al 2017) del "proposto", riconosciute entrambe sussistenti dal Tribunale di Salerno.

L'imprenditore, infatti, è indiziato di appartenere all'associazione camorristica denominata "clan Desiderio", operativa sul territorio della Valle dell'Irno, ed è stato ritenuto, per condotta e tenore di vita, sulla base di elementi di fatto segnatamente costituiti dalle risultanze investigative di un procedimento penale iscritto nei suoi confronti per reati fallimentari, che viva abitualmente, anche in parte, con i profitti di attività delittuose.

La confisca di prevenzione, in seguito all'accertamento della sproporzione tra il patrimonio di fatto disponibile e la posizione reddituale, ha riguardato un opificio, tre interi compendi aziendali operativi nel settore degli allestimenti e noleggi di attrezzature per l'organizzazione di fiere ed eventi, una ditta individuale operante nel settore della ristorazione, quote di un fondo pensione e buoni postali. Il valore complessivo del sequestro è stimabile in circa 5 milioni di euro.

