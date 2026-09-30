Salernitana, allenamento al mattino: buone risposte da Capuano Il difensore prova ad insidiare la difesa titolare

Continua la preparazione della Salernitana al centro sportivo Mary Rosy in vista della sfida tra le mura amiche contro il Bari, in programma domenica 4 ottobre alle 20:30. Gli uomini guidati da mister Serse Cosmi hanno svolto un lavoro di forza in palestra prima di spostarsi sul campo e dedicarsi ad esercitazioni tecniche seguite da partite a tema.

Capuano spinge

Importanti le indicazion che arrivano da Marco Capuano: il difensore continua ad accelerare, oggi si è allenato regolarmente con i compagni ora prova a mettere in discussione la titolarità del tandem composto da Celiento e Pieraccini. Cosmi riflette, conosce bene l'importanz dell'esperienza dell'ex Ternana seppur però conti anche il mese di stop, con il calciatore che si fermò nei primi giorni di settembre, saltando la sfida con la Cavese. Solo palestra e terapie per Maik Djibril e Jonas Heinz. Gli allenamenti riprenderanno domani alle 16:00, sempre al Mary Rosy.