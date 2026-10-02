Sequestrato mezzo quintale di sigarette di contrabbando, tre indagati Le "bionde" erano destinate all'area napoletana: l'operazione condotta dai finanzieri

Tre persone di nazionalità italiana sono state raggiunte da una misura cautelare per contrabbando di tabacchi lavorati esteri (TLE). Ufficiali di Polizia Giudiziaria del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno e della Compagnia di Scafati hanno eseguito l'ordinanza che dispone l'obbligo di dimora. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore su richiesta della Procura della Repubblica.

L'IPOTESI ACCUSATORIA

Secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe stata individuata un'attività di approvvigionamento e commercializzazione di tabacchi lavorati esteri. Parte della merce è stata rinvenuta e sequestrata all'interno di un box nel comune di Scafati: circa 240 chilogrammi di sigarette di varie marche e tipologie. Altri quantitativi erano custoditi in ulteriori locali, sempre a Scafati.

Le sigarette erano destinate alla successiva distribuzione al dettaglio, prevalentemente nell'area napoletana.

IL SEQUESTRO COMPLESSIVO

Nel complesso, l'attività investigativa ha consentito di sequestrare circa 500 chilogrammi di sigarette di contrabbando.