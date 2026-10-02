Salernitana, un tuffo nella storia: il Ccsc annuncia tre presidenti onorari Adolfo Gravagnuolo, Salvatore Fruscione e Rocco Olivieri insigniti del nuovo ruolo

Il Centro di Coordinamento Salernitana Clubs rafforza il legame con la propria storia e guarda contemporaneamente al futuro. Nel corso dell'ultima riunione, il CCSC ha ufficializzato la nomina a Presidenti Onorari di Adolfo Gravagnuolo, Salvatore Fruscione e Rocco Olivieri, tre figure profondamente legate alla storia del tifo granata e alla Salernitana. Una scelta fortemente simbolica, attraverso la quale il Centro di Coordinamento ha voluto rendere omaggio a tre storici tifosi che, nel corso degli anni, hanno contribuito a custodire e tramandare valori, tradizioni e senso di appartenenza legati ai colori granata.

Con Adolfo Gravagnuolo, fondatore dello storico club dei Panthers 77, insieme a Salvatore Fruscione e Rocco Olivieri, nel corso della serata sono stati condivisi ricordi, racconti e testimonianze di un calcio e di una Salernitana vissuti in epoche differenti, ma accomunati dalla stessa passione. Il racconto di chi ha vissuto in prima persona pagine importanti della storia granata rappresenta un patrimonio da preservare e trasmettere soprattutto alle nuove generazioni. Conoscere ciò che la Salernitana ha rappresentato nel corso dei decenni, il modo in cui veniva vissuta dalla città e dai suoi tifosi, significa infatti comprendere pienamente il valore di un’identità che va ben oltre il risultato sportivo. La nomina di Gravagnuolo, Fruscione e Olivieri, insieme all’apertura verso nuove forme di partecipazione, rappresenta quindi un nuovo tassello nel percorso intrapreso dal CCSC ovvero quello di custodire la memoria, coinvolgere le nuove generazioni e costruire una comunità granata sempre più unita, partecipativa e vicina alla Salernitana.

La riunione è stata anche l’occasione per delineare nuove iniziative rivolte alla crescita del Centro di Coordinamento. Su impulso del presidente Francesco Mussio, è stata infatti annunciata la possibilità di introdurre tessere associative individuali, aperte non soltanto ai club affiliati ma anche ai singoli tifosi che desiderino entrare a far parte del CCSC. L’obiettivo è quello di creare una realtà sempre più partecipata e inclusiva, nella quale ogni sostenitore possa contribuire con idee, proposte e iniziative, prendendo parte alle riunioni e alla vita associativa del Centro. Un ulteriore passo verso la costruzione di un grande collettivo capace di rappresentare un punto di riferimento per il mondo del tifo e, al tempo stesso, un importante elemento di raccordo con la società.

Il CCSC intende così rafforzare il proprio ruolo aggregativo, promuovendo iniziative capaci di valorizzare la Salernitana, il territorio e la comunità, con particolare attenzione anche alle attività sociali, solidali e benefiche. Nel corso della serata è stata inoltre ufficializzata la data della Cena di Natale in programma il prossimo 12 dicembre, che rappresenterà uno dei momenti di incontro e condivisione del calendario associativo. Prima dell’appuntamento natalizio sono già allo studio ulteriori iniziative che verranno presentate e comunicate nelle prossime settimane.