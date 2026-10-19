Traffico illecito di rifiuti, il Riesame annulla la misura cautelare a Ferrara L'indagine della Procura vede coinvolte, complessivamente, nove persone

La Procura della Repubblica di Salerno, Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo, ha diffuso un comunicato di aggiornamento su quello del 25 settembre scorso. In quell'occasione l'ufficio aveva comunicato l'emissione di misure cautelari personali nei confronti di nove persone, indagate a vario titolo per associazione a delinquere, traffico illecito di rifiuti e furto aggravato.

LA DECISIONE DEL RIESAME

Il Tribunale del riesame, al quale si sono rivolti gli indagati, con un provvedimento del 14 ottobre ha disposto, allo stato, l'annullamento della sola misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. La decisione riguarda soltanto l'indagato Giacomo Ferrara.

LE MOTIVAZIONI NON SONO ANCORA NOTE

La Procura precisa che dal solo dispositivo finora depositato non è possibile capire quale sia la ragione del provvedimento del Tribunale del riesame. Il comunicato è stato adottato in ottemperanza alle linee guida del Csm dell'11 giugno scorso, è trasmesso a tutti i destinatari del comunicato originale ed è pubblicato sul sito della Procura.