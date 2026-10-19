A Baronissi l'educazione stradale inizia nelle aule scolastiche Il progetto del Comune con l'Istituto comprensivo "Autonomia 82" e la Polizia locale

Promuovere la cultura della legalità, diffondere la conoscenza delle regole della circolazione e sviluppare nei più giovani una maggiore consapevolezza dei comportamenti da adottare sulla strada. Con questi obiettivi il Comune di Baronissi avvia un percorso di educazione stradale rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Autonomia 82. La Giunta comunale ha approvato il progetto presentato dal Comando di Polizia Municipale e lo schema di convenzione con l’istituzione scolastica, dando il via libera a un’iniziativa che mette al centro la prevenzione, la sicurezza e la formazione delle nuove generazioni. Il progetto prevede la realizzazione di corsi dedicati alla conoscenza del Codice della Strada e dei principi fondamentali della sicurezza stradale. Gli incontri saranno curati da personale della Polizia Municipale in possesso di specifica formazione, in collaborazione con il corpo docente, con l’obiettivo di avvicinare gli studenti alle regole della circolazione e ai comportamenti corretti da adottare nei diversi contesti della mobilità, sia come pedoni sia come ciclisti e futuri conducenti.

“Educare alla sicurezza stradale significa investire sul futuro della nostra comunità e sulla crescita di cittadini più consapevoli e responsabili – dichiara la Sindaca di Baronissi Anna Petta –. Vogliamo che i nostri ragazzi comprendano fin da giovanissimi quanto siano importanti il rispetto delle regole, l’attenzione verso gli altri e la responsabilità dei propri comportamenti. La prevenzione parte dalla conoscenza e dall’educazione: portare questi temi nelle scuole significa contribuire concretamente alla costruzione di una cultura della sicurezza e della legalità”.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale, il Comando di Polizia Municipale e l’Istituto Comprensivo Autonomia 82, nella convinzione che la scuola rappresenti uno spazio fondamentale per trasmettere conoscenze e valori destinati ad accompagnare i ragazzi nella vita quotidiana. La convenzione approvata dalla Giunta definisce il quadro di collaborazione per lo svolgimento delle attività didattiche, affidate al personale della Polizia Municipale d’intesa con gli insegnanti.

“La sicurezza stradale è una responsabilità che riguarda tutti e che deve essere promossa attraverso la prevenzione e l’educazione – dichiara l’Assessore alla Sicurezza Alfonso Farina –. Coinvolgere i ragazzi in percorsi formativi dedicati significa aiutarli a conoscere le regole, riconoscere i pericoli e adottare comportamenti corretti e responsabili. La collaborazione con la Polizia Municipale e con le scuole rappresenta uno strumento importante per diffondere una maggiore consapevolezza e contribuire alla sicurezza dell’intera comunità”.

Il percorso formativo punta a sviluppare nei giovani la capacità di riconoscere i rischi della strada e di adottare comportamenti prudenti e rispettosi, rafforzando il legame tra conoscenza delle norme e responsabilità individuale. L’educazione stradale diventa così uno strumento di prevenzione, ma anche un’occasione per promuovere il rispetto reciproco e l’attenzione verso gli utenti più vulnerabili, come pedoni e ciclisti. Sensibilizzare gli studenti fin dalla giovane età significa contribuire alla diffusione di abitudini corrette e favorire una maggiore consapevolezza del ruolo che ciascuno svolge nella sicurezza collettiva.

“L’educazione stradale è una parte importante del percorso di crescita dei nostri studenti – dichiara l’Assessore alla Scuola Giuseppe Giordano –. Attraverso il confronto con gli operatori della Polizia Municipale, i ragazzi potranno approfondire le regole del Codice della Strada e comprendere meglio i rischi legati alla circolazione e le conseguenze dei comportamenti scorretti. La collaborazione tra scuola e istituzioni è essenziale per rendere l’apprendimento concreto e vicino alla loro esperienza quotidiana, aiutando gli studenti a maturare senso civico e rispetto per gli altri”.