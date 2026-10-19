San Cipriano, ok al finanziamento da 249mila euro per la chiesa di Pezzano La sindaca Alfano ha ringraziato l'onorevole Zinzi per l'attenzione al territorio

"C’è grande soddisfazione per l’importante e concreto risultato raggiunto per la chiesa di San Giovanni Battista a Pezzano, volto al recupero e alla riqualificazione della struttura e del relativo sagrato. Grazie al dialogo costante e alla proficua collaborazione con la comunità locale e i parroci, e al lavoro svolto in perfetta sinergia con i tecnici, siamo riusciti ad ottenere il finanziamento. Parliamo di un contributo di 249mila euro per un luogo di culto che rappresenta un punto di riferimento religioso, storico e sociale imprescindibile per Pezzano". Lo fa sapere, in una nota, la sindaca Sonia Alfano.

"La soddisfazione è ancora più grande se si considera che, in tutta la Campania, sono stati finanziati soltanto quattro interventi all’interno del piano del MIT, e tra questi rientra proprio la nostra chiesa di San Giovanni Battista. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento all’onorevole Gianpiero Zinzi, per essersi impegnato concretamente affinché queste risorse arrivassero sul nostro territorio, e al Ministro Matteo Salvini, per aver ascoltato le nostre istanze e sostenuto con determinazione il finanziamento dell’opera. Questo risultato dimostra che, quando si ascoltano i bisogni dei cittadini, si dialoga con chi vive quotidianamente il territorio e si lavora con spirito di squadra, i risultati arrivano, anche in tempi rapidi. Non si tratta soltanto di finanziare dei lavori, ma di preservare un luogo che custodisce la nostra storia, le nostre tradizioni, la nostra fede e l’identità stessa della nostra comunità. Quando l’impegno è concreto e la collaborazione è reale, a beneficiarne è l’intero territorio", conclude la sindaca Alfano.