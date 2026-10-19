San Cipriano, ok al finanziamento da 249mila euro per la chiesa di Pezzano

La sindaca Alfano ha ringraziato l'onorevole Zinzi per l'attenzione al territorio

san cipriano ok al finanziamento da 249mila euro per la chiesa di pezzano
San Cipriano Picentino.  

"C’è grande soddisfazione per l’importante e concreto risultato raggiunto per la chiesa di San Giovanni Battista a Pezzano, volto al recupero e alla riqualificazione della struttura e del relativo sagrato. Grazie al dialogo costante e alla proficua collaborazione con la comunità locale e i parroci, e al lavoro svolto in perfetta sinergia con i tecnici, siamo riusciti ad ottenere il finanziamento. Parliamo di un contributo di 249mila euro per un luogo di culto che rappresenta un punto di riferimento religioso, storico e sociale imprescindibile per Pezzano". Lo fa sapere, in una nota, la sindaca Sonia Alfano.

"La soddisfazione è ancora più grande se si considera che, in tutta la Campania, sono stati finanziati soltanto quattro interventi all’interno del piano del MIT, e tra questi rientra proprio la nostra chiesa di San Giovanni Battista. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento all’onorevole Gianpiero Zinzi, per essersi impegnato concretamente affinché queste risorse arrivassero sul nostro territorio, e al Ministro Matteo Salvini, per aver ascoltato le nostre istanze e sostenuto con determinazione il finanziamento dell’opera. Questo risultato dimostra che, quando si ascoltano i bisogni dei cittadini, si dialoga con chi vive quotidianamente il territorio e si lavora con spirito di squadra, i risultati arrivano, anche in tempi rapidi. Non si tratta soltanto di finanziare dei lavori, ma di preservare un luogo che custodisce la nostra storia, le nostre tradizioni, la nostra fede e l’identità stessa della nostra comunità. Quando l’impegno è concreto e la collaborazione è reale, a beneficiarne è l’intero territorio", conclude la sindaca Alfano.

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