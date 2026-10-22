Carenze igieniche e alimenti conservati sul pavimento: Nas chiudono due locali I controlli nel centro storico: nel mirino paninoteche, ristoranti, hamburgherie e osterie

I Carabinieri del Nas di Salerno, insieme ai militari della stazione Salerno-Duomo, alla Polizia Municipale e al personale dell'Asl, hanno eseguito controlli in diversi locali del centro storico. Il bilancio è di due attività di ristorazione sospese per gravi carenze igienico-sanitarie e di sanzioni per oltre 8mila euro ad altri tre esercizi commerciali.

DUE LOCALI SOSPESI: PANINOTECA E ASPORTO CON RISTORAZIONE ABUSIVA

La sospensione immediata dell'attività è stata disposta per una paninoteca, dove sono state riscontrate gravi irregolarità igienico-sanitarie, con un elevato rischio di contaminazione degli alimenti. È stata sospesa anche l'attività di un locale autorizzato soltanto alla vendita da asporto, nel quale veniva svolta senza autorizzazione anche attività di ristorazione. In quest'ultimo esercizio sono state accertate carenze strutturali e igieniche, tra cui l'assenza di acqua calda, impianti di aerazione non funzionanti, alimenti conservati a diretto contatto con il pavimento e la mancanza di sistemi di protezione contro gli infestanti. Il valore complessivo delle due attività sospese è stimato in circa 200mila euro.

SANZIONI A OSTERIA, RISTORANTE E HAMBURGHERIA

Sanzioni amministrative per oltre 8mila euro sono state elevate a un'osteria, a un ristorante e a una hamburgheria. Tra le irregolarità riscontrate ci sono sporco accumulato e ruggine, intonaco deteriorato, confezioni di alimenti e bevande depositate sul pavimento, contenitori per i rifiuti non idonei e mancato rispetto delle procedure di autocontrollo Haccp. In una delle attività è stato inoltre vietato l'utilizzo di un soppalco destinato allo stoccaggio di materiali a contatto con gli alimenti.

SUOLO PUBBLICO OCCUPATO CON TAVOLINI E GAZEBO

La Polizia Municipale ha sanzionato anche quattro esercizi commerciali per l'occupazione irregolare del suolo pubblico con tavolini e gazebo. Sono in corso ulteriori verifiche sulla regolarità delle autorizzazioni di un dehors.