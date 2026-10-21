Salernitana, caso Butic: Serse Cosmi ascoltato dalla Procura Federale Supplemento d'indagine per la presunta frase offensiva rivolta all'attaccante del Bari

Dopo un week-end particolarmente turbolento ed un inizio di settimana altrettanto concitato, Serse Cosmi sta provando gradualmente a tornare alla normalità. Seppur amareggiato per il polverone sollevatosi dopo il match contro la Scafatese e per lo strappo con ultras e tifoseria organizzata, il tecnico umbro ha incassato la fiducia da parte della proprietà che - anche attraverso le parole dell'ad Umberto Pagano - ha scelto di proseguire con Cosmi in panchina.

Questa mattina l'allenatore era regolarmente al Mary Rosy per proseguire il percorso di avvicinamento al match contro il Picerno. Nel pomeriggio, poi, Cosmi ha dovuto fare i conti con il "caso Butic", venuto fuori dopo la partita interna contro il Bari. Nell'ambito del supplemento d'indagini richiesto dal Giudice Sportivo alla Procura Federale, l'allenatore della Salernitana è stato ascoltato per raccontare la sua versione dei fatti in merito alla presunta frase offensiva rivolta all'attaccante del Bari.

Il Giudice sportivo, infatti, aveva invitato la Procura Federale ad ascoltare il calciatore destinatario della presunta offesa ed i componenti della squadra arbitrale. Nell'ambito di questo approfondimento è stato ascoltato anche Cosmi che ha raccontato la sua versione in merito all'accaduto. Ora la Procura Federale metterà insieme i vari elementi per capire se ci siano le condizioni per proseguire l'iter della giustizia sportiva.