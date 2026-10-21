Sal da Vinci Live 2026 inaugura Musica d'Artista al Teatro Verdi Appuntamento sabato 24 ottobre alle 21

Sarà lo spettacolo Sal Da Vinci Live 2026 ad inaugurare l’edizione 2026 di Musica d’Artista al Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno sabato 24 ottobre alle ore 21.

La rassegna, organizzata dal Comune di Salerno, proporrà un coinvolgente cartellone di spettacoli, concerti, eventi che arricchiranno l’offerta culturale della città nel periodo delle Luci d’Artista e delle Feste.

Sal Da Vinci Live 2026 è, prima di tutto, un incontro: quello tra l’artista e il suo pubblico. Un nuovo capitolo di un percorso che continua a rinnovarsi, senza mai dimenticare le proprie radici.

Un nuovo viaggio nella musica di Sal Da Vinci, tra le canzoni che hanno segnato la sua lunga carriera e i brani del nuovo album Per sempre sì, in un anno particolarmente importante per l’artista, consacrato dalla vittoria al Festival di Sanremo 2026. Sul palco Sal Da Vinci porta tutta la sua energia di interprete e quella capacità unica di trasformare ogni canzone in un racconto, alternando emozione, ritmo e memoria.

Nel corso di Musica d’Artista sul palco del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno si avvicenderanno grandi protagonisti della scena musicale con un'alternanza di gusti e stili sempre all'insegna dell'eccellenza e della passione.

Sal Da Vinci, Fiorella Mannoia, Massimo Ranieri, Fabrizio Bosso, Patti Smith, Laura Marzadori e Danilo Rea, Serra Yilam ed Eufemia Tufano, Paolo Ruffini condurranno il pubblico tra i grandi capolavori della musica leggera, pop, blues, da film, impegno sociale. "C'era una volta scugnizzi" di Claudio Mattone è uno dei musical più longevi ed amati.

In programma un nuovo allestimento di Turandot, il Concerto di Natale delle Voci Bianche ed il Gala di Capodanno. In scena anche Coro, il Coro delle voci bianche, l’Orchestra del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno.



